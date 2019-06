O militar cipriota suspeito do assassínio de cinco mulheres e dois dos seus filhos foi na segunda-feira considerado culpado e condenado a sete prisões perpétuas. No Chipre, a prisão perpétua equivale a 25 anos e cinco foram aplicadas sucessivamente, pelo que o homem nunca será posto em liberdade.

Nicos Metaxas, de 35 anos, reconheceu no julgamento da manhã de ontem ter matado quatro filipinas, uma delas uma menina com seis anos, uma romena e a sua filha de oito anos, e uma nepalesa entre setembro de 2016 e o verão de 2018. Foi preso no dia 18 de abril, quatro dias depois de um turista alemão ter acidentalmente encontrado o cadáver uma das vítimas.