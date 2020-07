Primeiro-ministro de França apresenta demissão a Macron

O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, apresentou esta sexta-feira a demissão do cargo. Em comunicado publicado pelo Palácio do Eliseu, o chefe de governo de França indica ter apontado a renúncia ao presidente francês, Emmanuel Macron, que já a aceitou, e assegura que irá manter o "tratamento dos assuntos atuais" até à nomeação de um novo governo.

Edouard Philippe estava no cargo desde maio de 2017 mas a razão para a sua saída chega após as eleições municipais que aconteceram no passado fim de semana, depois de terem sido adiadas em abril devido à pandemia da covid-19.

Nestas, o partido do chefe de governo, o La République en Marche! (LREM), apenas conseguiu vencer uma das maiores cidades francesas: Le Havre, com 58,83%, onde ele próprio era candidato a autarca. De acordo com os resultados da primeira volta, o partido de Macron (LREM) perdeu nas grandes cidades, tal como já tinha acontecido na primeira volta. Os Verdes (EELV) venceram as eleições em Lyon, Bordéus, Estrasburgo, Poitiers, Besanchon e Marselha.



Devido à apresentação de demissão de Edouard Philippe, o Conselho de Ministros agendado para esta sexta-feira foi obviamente cancelado.



À Reuters, fonte próxima do Eliseu indicou que Phillipe não estará no próximo governo francês.