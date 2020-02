Primeiro-ministro da Malásia renunciou ao seu cargo

O primeiro-ministro da Malásia, Mahathir Mohamad, renunciou ao cargo esta segunda-feira, num contexto de tensões internas na coligação do Governo que presidia.



O gabinete do primeiro-ministro informou que Mahathir, de 94 anos, e que já ocupara o cargo entre 1981 e 2003, apresentou a sua renúncia numa carta enviada ao rei, Abdullah Pahang, sem justificar os motivos que o levaram a tomar a decisão.



O mais velho governante do planeta regressou em 2018 à política, à frente da aliança do partido Patakan Harapan (Pacto pela Esperança), formada por quatro plataformas, cujo objetivo comum passava por derrubar o então primeiro-ministro Najib Razak, suspeito de vários crimes de corrupção.