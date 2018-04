Relacionado Líder da oposição arménia detido pela polícia

O primeiro-ministro da Arménia, Serzh Sargsyan, afastou-se esta segunda-feira do lugar depois de vários dias de manifestações nas ruas do país que tinham o político como alvo. Sargsyan esteve no cargo menos de uma semana.Os opositores de Sargsyan acusavam o primeiro-ministro de estar apegado ao poder depois deste ter sido eleito primeiro-ministro. É que Sargsyan candidatou-se ao cargo depois de terminar dois mandatos da presidência arménia, cada um com a duração de cinco anos.Num comunicado divulgado pela presidência arménia e citado pela agência noticiosa daquele país, Sargsyan diz: "O movimento de rua é contra o meu mandato. E eu vou realizar as vossas exigências". Nesse mesmo documento, o primeiro-ministro dizia que se estava "a dirigir a todos os cidadãos da República da Arménia... pela última vez enquanto líder do país".Apesar de ter anunciado que renegava ao cargo, o primeiro-ministro arménio não revelou quando abandonará o mesmo. Há também a promessa de não voltar a falar ao país enquanto primeiro-ministro, não sendo claro qual será o próximo passo da administração daquele país.Este anúncio chegou pouco depois do líder da oposição, Nikol Pashinyan, ter sido libertado de cativeiro. O opositor de Sargsyan tinha sido detido este domingo depois de um debate televisivo com o primeiro-ministro. Haviam também sido detidos à altura dois outros políticos pertencentes à oposição e mais de 200 manifestantes."Nikol Pashinyan estava correcto e eu errado", admitiu igualmente o primeiro-ministro no comunicado. "Esta situação tem várias resoluções, mas eu não vou decidir nenhuma delas", sentenciou o primeiro-ministro que foi altamente criticado pelo povo arménio por ter falhado na forma como lidou com as tensões entre o país, o Azerbaijão e a Turquia.Sargsyan foi também alvo de críticas por não ter conseguido melhorar a situação de pobreza que se vive na Arménia. Em 2014, na última avaliação do Indicador de Desenvolvimento Humano (indicador que balança a esperança média de vida, educação e o rendimento médio), a Arménia obteve uma classificação de 0,73%, uma classificação considerada baixa, pelas Nações Unidas.A administração de Sargsyan foi igualmente criticada por manter ligações próximas ao governo de Vladimir Putin - outro homem que se moveu entre as posições de presidente do país e primeiro-ministro para se poder manter no poder. Sargsyan, enquanto presidente, conseguiu que a Arménia passasse de ser um regime presidencialista para ter um sistema parlamentar.