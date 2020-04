Presidente das Filipinas dá ordem para disparar a matar contra quem violar isolamento

O presidente das Filipinas ordenou à polícia e ao exército para dispararem "a matar" contra quem violar o isolamento nas Filipinas. Num discurso na televisão, Rodrigo Duterte reagiu a um protesto de dezenas de pessoas em Manila, que pediram apoio do Governo face à pandemia do novo coronavírus."As minhas ordens são para a polícia e para o exército, se houver problemas ou surgir uma situação em que as pessoas lutem e as suas vidas estejam em perigo, disparem a matar", afirmou Duterte. "Em vez de criares problemas, mando-te para a sepultura."Milhões de pessoas em zonas mais pobres de Manila ficaram sem quaisquer rendimentos, de repente. O governo aprovou o uso de 4 mil milhões de dólares para 18 milhões de lares desfavorecidos, e Duterte garantiu que ninguém morrerá de fome.Nas Filipinas, morreram 96 pessoas devido à Covid-19. Foram confirmados 2.311 casos em apenas três semanas e as infeções aumentam às centenas a cada dia. "Está a piorar. Por isso volto de novo a falar-vos da seriedade do problema e que devem ouvir", afirmou Duterte.