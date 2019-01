Os Emirados Árabes Unidos têm registado progressos na introdução de mulheres no mundo do trabalho mas os prémios do Índice de Igualdade de Género 2018 ficaram marcados por apenas distinguirem figuras masculinas.

Os Emirados Árabes Unidos divulgaram, este domingo, os vencedores dos prémios do Índice de Igualdade de Género 2018 mas os anunciados primam por tudo – menos pela igualdade. Isto porque os premiados foram todos representados por homens.

O vice-presidente do país e emir do Dubai, o Sheik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, atribuiu a medalha na categoria de "melhor entidade do governo apoiante da igualdade género" ao ministério das Finanças, o galardão de "melhor autoridade federal apoiante da igualdade de género" à autoridade federal de competitividade e estatística e o prémio de "melhor iniciativa de igualdade de género" ao ministério dos Recursos Humanos.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">. <a href="https://twitter.com/HHShkMohd?ref_src=twsrc%5Etfw">@HHShkMohd</a> honors the winners of the Gender Balance Index 2018. The Index features three categories: Best Personality for Supporting Gender Balance, Best Federal Entity for Supporting Gender Balance, and the Best Initiative for Supporting Gender Balance. <a href="https://twitter.com/hashtag/UAE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UAE</a> <a href="https://t.co/qE5GkYHzTo">pic.twitter.com/qE5GkYHzTo</a></p>— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) <a href="https://twitter.com/DXBMediaOffice/status/1089547416037191680?ref_src=twsrc%5Etfw">27 de janeiro de 2019</a></blockquote>

O ministro do Interior e vice-primeiro-ministro do país, Saif bin Zayed al-Nahyan, foi também reconhecido como a "melhor personalidade apoiante da igualdade de género", pelos seus esforços por implementar a licença de maternidade no exército dos EAU.

Um relatório da ONU (Organização das Nações Unidas) indica que, em 2015, estavam integradas 135 mil mulheres do país no mundo do trabalho, em comparação com as cerca de mil em 1975. Além disso, cerca de 43% das mulheres de agora detêm graus de licenciatura, em comparação com 23% dos homens.

Embora seja reconhecido como o país no Golfo Árabe com o melhor índice de igualdade de género e aquele que mais progresso tem feito em integrar mulheres no setor laboral, a discriminação de género é ainda um problema que está entranhado por todos os Emirados Árabes Unidos, particularmente no sistema legal, que dá preferência aos direitos do homem dentro de famílias em questões como o casamento, o divórcio e a custódia de crianças. A lei dos EAU permite ainda a violência doméstica desde que a agressão não exceda os limites impostos pela lei islâmica.