O governo norte-americano anunciou, esta segunda-feira, sanções económicas à empresa petrolífera venezuelana PDVSA, a Petróleos da Venezuela. Isto significa que todo o dinheiro obtido da compra de petróleo pelos EUA é diretamente transferido para contas bloqueadas que apenas poderão ser acedidas quando "um governo democraticamente eleito pela Venezuela estiver no poder", anunciou o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin.

"Os Estados Unidos estão a punir os responsáveis pelo declínio trágico da Venezuela e vão continuar a recorrer a medidas diplomáticas e económicas para apoiar o presidente interino Guaidó", afirmou Mnuchin, acrescentando que as sanções irão também congelar quaisquer bens que a PDVSA possua nos Estados Unidos, além de impedir empresas norte-americanas de realizar negócios com a empresa petrolífera venezuelana.

Antes destas declarações por parte do Governo norte-americano, já o líder da oposição a Nicolás Maduro, Juan Guaidó – que na passada semana se autoproclamou presidente interino do país -, havia declarado que tinha procedido à nomeação de novas chefias na PDVSA e na Citgo, a subsidiária norte-americana da empresa estatal de petróleo da Venezuela.



Em comunicado divulgado através da rede social Twitter, Guaidó anuncia o assumir do controlo dos ativos do país no exterior, de modo a evitar que o Presidente Nicolás Maduro "continue a roubar" o dinheiro dos venezuelanos.



"A partir deste momento iniciamos a tomada do controlo progressivo e ordenado dos ativos da nossa República no exterior, para impedir que no seu percurso de saída, e não conformado com o que já roubou à Venezuela, o usurpador e o seu grupo continuem a roubar o dinheiro dos venezuelanos, financiando delitos a nível internacional e usando o dinheiro para torturar o povo, privando-o de alimentos e medicamentos e assassinando quem protesta pelos seus direitos", refere no comunicado, caracterizando a empresa estatal PDVSA como uma "rede de financiamento de crimes".







#ComunicadoOficial al pueblo de Venezuela de los avances logrados sobre el:



Guaidó está agora em contrarrelógio para nomear novos diretores destes meios que garantam a estabilidade durante uma possível transição presidencial em clima de crise, visto que um acordo por defeito pode deixar metade das empresas nas mãos dos credores. O líder da oposição afirmou também que o Parlamento irá assumir o controlo das contas do Estado venezuelano nas variadas instituições financeiras internacionais.

Na passada semana, o recém-presidente da assembleia nacional venezuelana declarou não reconhecer legitimidade na vitória de Maduro nas eleições de 10 janeiro que o projetaram para um segundo mandato de seis anos como líder do país.

Guaidó foi reconhecido pelos Estados Unidos e quase toda a América Latina mas países como México, Rússia, China, Turquia e Cuba continuam a manifestar o seu apoio a Maduro. Em reação à situação venezuelana, o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, referiu que o povo da Venezuela demonstrou já a sua "vontade inequívoca" e considera que Nicolás Maduro tem de compreender que "o seu tempo acabou", apesar de admitir que "não há nenhum golpe de Estado em curso na Venezuela".