Sábado – Pense por si

Mundo

Portugal encerra temporariamente embaixada em Teerão

Lusa 10:12
As mais lidas

Anúncio foi feito pelo Ministério dos Negócios.

Portugal determinou na quarta-feira o encerramento temporário da embaixada no Irão, quando ocorrem manifestações massivas contra o regime iraniano, anunciou o Ministério dos Negócios português.

Têm havido muitos protestos no Irão nos últimos dias
Têm havido muitos protestos no Irão nos últimos dias AP

“O Ministério dos Negócios Estrangeiros informa que foi determinado ontem, 14 de janeiro, o encerramento temporário da embaixada de Portugal no Irão”, refere uma nota de imprensa hoje divulgada.

Segundo a nota, “todos os portugueses naquele país foram contactados, tendo oito cidadãos nacionais já abandonado território iraniano".

O ministério acrescenta que "alguns cidadãos" estão em processo de saída, sem adiantar mais pormenores "por motivos de segurança".

Dez cidadãos nacionais, "sete dos quais detêm dupla nacionalidade, portuguesa e iraniana, quiseram permanecer no país”, acrescenta-se na nota.

Tópicos Pormenor Informações Abandono Portugal Teerão Ministério dos Negócios Estrangeiros
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Portugal encerra temporariamente embaixada em Teerão