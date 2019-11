A polícia espanhola apreendeu 631 quilos de metanfetaminas na cidade de Badalona, na região de Barcelona, uma operação que será a maior do tipo na história do país e um marco na cooperação europeia para a diminuição do tráfico de droga.Duas pessoas foram presas em Espanha e quatro outras fora do país, como avança a agência Efe, sendo que falta ainda apurar como é que toda esta droga entrou na Europa e qual era o seu destino. Este caso começou a ser investigado em 2008, altura em que a Europol alertou que vários grupos criminosos europeus estariam a utilizar o território espanhol como ponto de armazenamento e transação de droga.Um desses grupos, aquele que foi intersetado pela polícia espanhola, foi localizado na zona de Badalona onde tinha um armazém que usavam como ponto de carga de droga, que ia depois para vários portos espanhóis.Em declarações aos jornalistas, a polícia afirmou que este será um volume apreendido "sem precedente em Espanha".