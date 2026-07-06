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Pode o sismo na Venezuela ter implicações políticas? "Governo interino está sob forte pressão"

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 07:04
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Depois de a captura de Maduro não trazido uma mudança de regime, a insatisfação social reforçada pela consequências do sismo podem levar à contestação social no país.

Nos primeiros dias deste ano os Estados Unidos capturaram Maduro deixando a Venezuela numa situação política ainda mais frágil do que nas últimas décadas. Agora, os sismos podem trazer novas consequências.  

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Tópicos catástrofes Político Apoio Político Política Estados Unidos Venezuela Delcy Rodríguez Nicolás Maduro
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