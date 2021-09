Pobreza extrema atinge 76,6% da população da Venezuela

Estudo revela que quase 95% dos venezuelanos vive em situação de pobreza. Salário mínimo no país ronda os 2,62 euros por mês.

Três em cada quatro venezuelanos vivem num cenário de pobreza extrema, indica um estudo que revela que a hiperinflanção continua no país pelo sétimo ano consecutivo. Segundo a Sondagem Nacional sobre condições de vida 2020-2021 (ENCOVI), realizada por pesquisadores da Universidade Católica Andrés Bello, dos 28 milhões de venezuelanos, 76,6% vivem em extrema pobreza. No ano passado a percentagem era de 67,7%. Apenas 5% da população consegue manter o nível de rendimentos num país que está em recessão e com alta inflação.