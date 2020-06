G1, O Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL)

"Ah, se todos os presidentes fossem assim, hein?" A frase da pivot Maju Coutinho no Jornal Hoje de quarta-feira (dia 24) é mais um exemplo da péssima relação da comunicação social brasileira com o presidente do país, Jair Bolsonaro. O comentário, uma óbvia referência a Bolsonaro, foi dito após a principal estação brasileira ter transmitido uma peça sobre o estado da pandemia em Portugal.O artigo do jornalista brasileiro em Lisboa incluía já referências ao recrudescimento dos novos casos de Covid-19 em Portugal e fazia uma referência à aula sobre cidadania ministrada por Marcelo Rebelo de Sousa no dia 15 na teleescola.Pode ver o excerto sobre Portugal e Marcelo Rebelo de Sousa no seguinte vídeo a partir dos 1'00''44''.Não é a primeira vez que Marcelo Rebelo de Sousa é notícia no Brasil, principalmente nas redes socias. O último episódio tinha sido a foto do presidente português dentro de um supermercado, na fila de espera.A relação entre Bolsonaro e os media (ou grande parte deles) é tão má que os principais órgãos de comunicação (juntaram-se para todos os dias divulgarem os números de infetados no país ao arrepio do governo federal. Os totais são apurados pelos jornalistas junto das Secretarias Estaduais de Saúde.Em maio, os jornalistas deixaram de comparecer nas conferências de imprensa mais ou menos improvisadas por Bolsonaro no exterior da sua residência oficial, no Palácio do Alvorada, em Brasília. Invocaram falta de condições de segurança. Era frequente Bolsonaro trazer recortes de jornais, chamar a imprensa de "canalha" e mandar calar jornalistas. Era frequente também os apoiantes apuparem, ameaçarem e insultarem jornalistas.O Brasil fechou o dia de ontem (25) com 1,2 milhões de infetados e 55 mil mortes.