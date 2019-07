Co-piloto faz aterragem de emergência após morte de piloto no Brasil

O corpo foi transladado ainda na noite de sábado. Saiu de Campo Grande com destino a Rio Claro, São Paulo, onde Benedito morava.



Nas redes sociais, Matheus escreveu um texto de homenagem. "Acordámos hoje de manhã, tomámos o nosso café, preparámos as nossas coisas, tirámos o avião do hangar e fomos fazer o que mais gostamos de fazer... voar. Mas a meio do caminho, num piscar de olhos, você se foi meu amigo! Faltam-me as palavras para descrever o que estou a sentir, descrever o que foram estes cinco anos a voar juntos, bagunçando e dando muitas gargalhadas! Agradeço a Deus por ter conhecido alguém como tu, amigo, companheiro, um piloto dedicado e que amava voar! Peço a Deus que conforte todos os seus familiares com o Amor e a Paz que só o Senhor Jesus pode dar", escreveu emocionado.