O anúncio surgiu no início da visita do chefe de Estado do Brasil, Jair Bolsonaro, a Israel, que durará quatro dias.



Também o chefe da diplomacia israelita, Israel Katz, declarou hoje que o Brasil irá abrir uma delegação diplomática em Jerusalém como extensão da embaixada em Telavive.



"Obrigado por abrir uma delegação diplomática em Jerusalém. Israel e o Brasil são verdadeiros amigos com valores comuns e reforçaremos a cooperação entre os nossos dois países", escreveu nas redes sociais Katz, horas antes de Bolsonaro falar numa conferência de imprensa com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyhau, altura em que se espera o anúncio oficial.



Num gesto de especial atenção que não tem com todos os líderes políticos, Benjamin Netanyahu recebeu pessoalmente com uma cerimónia de honra no aeroporto de Ben Gúrion, perto de Telavive, o Presidente do Brasil.



"Em janeiro (quando esteve me Brasília para a tomada de posse do Presidente brasileiro), abrimos um novo caminho na nossa relação. Apenas três meses depois chega para a sua primeira visita a Israel para levarmos as nossas relações para uma nova fase", afirmou Netanyahu.



Bolsonaro sublinhou que leva "a maior delegação de sempre do Brasil a Israel", um país "com muito potencial que será também aproveitado pelo povo de Israel".

A empresa estatal brasileira Petrobras participará num leilão em Israel para exploração de petróleo e gás, anunciou hoje o ministro israelita da Energia, Yuval Steinitz, segundo a imprensa local."Ficou acordado que a Petrobras, que está entre as maiores companhias de energia do mundo (...) tomará parte no processo de exploração de petróleo e gás em Israel", disse Steinitz a uma rádio local, de acordo com o portal de notícas brasileiro G1.