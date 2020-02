Com uma dor na mama esquerda, uma mulher foi mal diagnosticada numa clínica em Málaga, Espanha. Acabou por ter que tirar as duas mamas devido a um cancro e as metásteses que chegaram à axila ainda hoje deixam sequelas. O caso remonta a 2013 mas a Clínica Adeslas Málaga foi agora obrigada a pagar uma indemnização de 137 mil euros por erro médico."Afeta a tua saúde mas também a tua vida toda. Há cinco anos que estou praticamente fechada em casa, com grandes dificuldades em movimentar-me", contou ao El Mundo. "É muito injusto o quanto te pode afetar um profissional não fazer bem o seu trabalho. Devia haver um registos dos médicos que cometem este tipo de erros", defendeu.Da primeira visita que fez ao médico foi-lhe dito, após uma mamografia, que apenas tinha quistos benignos. A ginecologista receitou-lhe um gel - que acabou por agravar o cancro devido a uma hormona que continha. Meses depois voltou a ser vista pela mesma ginecologista, que continuou a dizer-lhe que tinha "mamas normais". Passados três meses, mais uma mamografia saiu com o mesmo resultado: quistos benignos. "A ginecologista disse-me que não era preciso nenhum acompanhamento especial e desejou-me boa viagem para o Canadá, para onde eu ia estudar", explicou.O erro foi descoberto sete meses depois por médicos no Canadá, onde acabou a passar por sete cirurgias, quimioterapia e radioterapia. A indemnização "não te devolve nada, porque o sofrimento está aqui", lamentou ao jornal espanhol.