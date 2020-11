Pensilvânia certifica vitória de Biden nas eleições dos EUA

O presidente eleito dos EUA, Joe Biden, confirmou hoje a sua vitória nas eleições de 3 de novembro com a certificação dos resultados da Pensilvânia. Os resultados foram confirmados pelo Departamento de Estado da Pensilvânia, informou esta terça-feira o governo democrata Tom Wolf.

"Como exigido pela lei federal, assinei o certificado de verificação para a lista de eleitores de Joe Biden e Kamala Harris", acrescentou.

Today @PAStateDept certified the results of the November 3 election in Pennsylvania for president and vice president of the United States.



As required by federal law, I’ve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for Joe Biden and Kamala Harris. — Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 24, 2020

A vitória de Biden neste estado decisivo garante a atribuição de 20 votos do colégio eleitoral, num estado que tem sido um dos mais discutidos entre Biden e Trump, com o ainda presidente dos EUA a avançar com várias ações legais, sem sucesso até agora, para tentar invalidar os resultados eleitorais.

Esta vitória de Biden na Pensilvânia foi a que garantiu ao democrata assegurar mais de 270 votos eleitorais, compostos pelos 538 "grandes eleitores" representativos dos 50 estados norte-americanos e do território de Washington D.C.



Também Nevada e Carolina do Norte certificaram os seus resultados esta terça-feira, com o primeiro a dar a vitória a Biden e o segundo a Trump.

Biden conseguiu reunir 306 votos eleitorais, contra 232 votos obtidos por Trump, que continua sem reconhecer a derrota nas eleições dos EUA.

A oficialização da vitória ficará concluída a 14 de dezembro, quando o Colégio Eleitoral divulgará os votos dos "grandes eleitores".



Ao todo, Joe Biden já recolheu mais de 80 milhões de votos de norte-americanos, o maior número de sempre numas eleições nos Estados Unidos.

Na segunda-feira, e após três semanas da data das eleições, Trump "recomendou" à sua equipa e à Administração dos Serviços Gerais do país que iniciassem os protocolos para a transição da atual administração para a de Joe Biden.

"No melhor interesse do nosso país, recomendei a Emily [Murphy, responsável da Administração dos Serviços Gerais dos EUA] e à sua equipa para fazerem o que tem de ser feito em relação aos protocolos iniciais [de transição de administrações], e disse à minha equipa para fazer o mesmo", escreveu Trump na rede social Twitter, ao final da noite de segunda-feira.

A posse de Biden como 46.º Presidente dos Estados Unidos está marcada para 20 de janeiro de 2021.