Macron anuncia alívio do confinamento em França e fim do pico da segunda vaga

A partir do próximo sábado, 28 de novembro, os franceses já poderão passear durante três horas e todo o comércio poderá reabrir, anunciou esta terça-feira o presidente francês.



Emmanuel Macron dirigiu-se ao país e assegurou que "o pico da segunda vaga já foi ultrapassado", num dia em que França registou nova redução no número de novos casos, para 9.155, tendo os internamentos caído em 859 e os doentes graves diminuído em 165. "No pico recente tivemos 60 mil novos casos diários e na semana passada a média foi de 20 mil", disse. "Conseguimos isso todos juntos", salientou.



Ainda assim, Macron sublinhou que o país regista "50 mil mortes ligadas à pandemia" e há necessidade "de prosseguir os esforços de limitar ao máximo os ajuntamentos". "Temos ainda várias semanas pela frente para atingir os nossos objetivos de cinco mil contágios diários e dois a três mil doentes nos cuidados intensivos", frisou o chefe de Estado gaulês.



Face a este cenário, o Governo francês decidiu permitir que os cidadãos possam passear por uma duração de três horas e num raio de 20 quilómetros. As atividades extra-curriculares ao ar livre serão autorizadas e "todo os estabelecimentos comerciais poderão reabrir seguindo um estrito protocolo sanitário".



França avançou para um confinamento parcial bastante restritivo a 30 de outubro e que estava previsto manter-se até 1 de dezembro. O país regista desde 1 de novembro e até ontem um total de cerca de 740 mil novos contágios e mais de 13 mil óbitos.