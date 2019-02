Esta é a primeira vez que um Papa pisa a terra onde a religião do Islão nasceu. Francisco reuniu-se com líderes da religião islâmica para fomentar a paz através do diálogo religioso.

O Papa Francisco visitou esta segunda-feira os Emirados Árabes Unidos, tornando-se o primeiro pontífice a pisar a Península Arábica, numa visita histórica na qual se irá reunir com líderes da religião islâmica para fomentar a paz através do diálogo religioso.



À chegada a Abu Dhabi, Francisco foi recebido com saudações por parte do exército dos EAU e fumo branco e amarelo nos ceús em homenagem à bandeira do Vaticano. Já dentro do palácio presidencial dos Emirados, o Papa reuniu com o príncipe herdeiro do país, o sultão Mohammed bin Zayed al-Nahyan e outros líderes.



A visita acontece na sombra da guerra no Iémen, o país mais pobre na Península Arábica, onde o exército dos EAU tem um papel importante na frente liderada pela Arábia Saudita que apoia o governo do país - expulso pelo movimento Houthi, apoiado pelo Irão.



Em declarações acerca do conflito, o Papa Francisco afirmou que as consequências "estão perante os nossos olhos". "A guerra não pode criar nada senão miséria, armas não trazem nada senão mortes. São consequências fatídicas que estão perante os nossos olhos. Estou a falar particularmente do Iémen, Síria, Iraque e Líbia", afirmou em discurso após reuniões com líderes dos Emirados Árabes Unidos.