Países bálticos: a linha da frente entre a NATO e a Rússia

Trinta anos após conseguirem a independência, as ex-repúblicas soviéticas Lituânia, Letónia e Estónia receiam ser alvos na nova ordem mundial planeada pelo Presidente russo, Vladimir Putin. Os países do Mar do Báltico há muito que viraram costas à Rússia. "Tomaram todas as medidas para se aproximarem da Europa e integraram-se a um ritmo muito acelerado", explica o jornalista José Milhazes. "Algo que não aconteceu com a Ucrânia", acrescenta.