Padre baleado na cidade francesa de Lyon

Um padre grego ortodoxo foi baleado na tarde deste sábado à porta de uma igreja no centro de Lyon, França. Segundo os me

#Lyon : Évitez le secteur et suivez les consignes.

Soutien à nos forces de sécurité et de secours sur place.

Je rentre à Paris et ouvre la cellule de crise, en lien avec le Président de la République et le Premier ministre. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 31, 2020

a decapitação de um professor em Paris, assassinado depois de ter mostrado caricaturas de Maomé numa aula.



ios de comunicação locais, o atacante conseguiu fugir.O padre foi atingido por dois tiros no momento em que se preparava para fechar a igreja. Estará em estado grave, avança a Reuters.Um oficial do governo grego identificou o padre como sendo Nikolaos Kakavelakis.O quarteirão em redor da igreja foi cercado pelas autoridades francesas. O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, pediu, através do Twitter, que as pessoas evitem o local, onde decorre uma operação policial.O incidente ocorre dois dias depois do ataque em Nice, onde três pessoas foram mortas, e duas semanas após

Nos últimos dias têm-se multiplicado reações do mundo muçulmano contra a França, depois de Emmanuel Macron ter declarado, durante uma homenagem nacional a Samuel Paty, que continuaria a defender a liberdade de expressão, incluindo a publicação de caricaturas.



Os ataques dos últimos dias levaram o primeiro-ministro francês, Jean Castex, a elevar o nível de alerta terrorista em todo o país.