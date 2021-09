Osama Bin Laden, o homem que odiava o Ocidente

Aos 14 anos, Osama Bin Laden mudou. A criança que gostava de ver séries americanas como Bonanza e de jogar futebol tornou-se mais reservada. Deixou de ver westerns, passou a vestir roupas tradicionais, começou a jejuar às segundas e às quintas, como o Profeta. Quando via notícias sobre a Palestina, chorava em frente à televisão. Foi a partir daí que passou a concentrar-se no sofrimento do mundo árabe e no Islão.



Filho de um construtor civil iemenita que fez fortuna na Arábia Saudita, cresceu com dezenas de irmãos. O pai, Mohammed bin Laden, gostava de ter muitas mulheres, mas era distante dos filhos. Osama, nascido em 1957, era o 17º. "Lembro-me de lhe recitar um poema e de ele me ter dado cem riais, o que era muito dinheiro à altura", recordaria mais tarde, a propósito de um raro momento de proximidade com o pai.



Quem o criou, contudo, seria outro homem: Mohammed al Attas, empregado da empresa da família. Bin Laden pai divorciou-se da mãe de Osama, a síria Alia Ghanem, quando o filho tinha 4 anos e ofereceu-a em casamento ao executivo. Mãe e filho mudaram-se para a casa de Al Attas. Osama viria a ter vários meios-irmãos, que ajudou a criar: "Se o padrasto queria que alguma coisa fosse feita, dizia ao Osama", recordaria o antigo vizinho Khaled Batarfi.