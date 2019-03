A mais recente atualização do número de vítimas mortais pela passagem do ciclone Idai em Moçambique aponta para 294, de acordo com Saviano Abreu, do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. "A área afetada é muito maior do que a gente pensava, são quase 125 quilómetros de áreas de cheias", disse o responsável, citado pelo jornal Verdade.

Entre esta sexta-feira e ontem, o número de mortos subiu em 52. O governo de Filipe Nyusi, que fez o último balanço das vítimas na quarta-feira, ainda não confirmou a informação.

Entre o novo número, contam-se 47 corpos que foram encontrados a boiar em Nhamatanda, na província de Sofala.

Na quarta-feira, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, confirmou em Maputo que há 30 portugueses desaparecidos na cidade da Beira depois da destruição causada pelo ciclone. Já foram localizados 14 dos portugueses desaparecidos.

O Idai também arrasou o Zimbabué, onde morreram pelo menos 100 pessoas, enquanto no Malawi pelo menos 56 pessoas pereceram.