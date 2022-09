ONU condena Espanha por violar direitos políticos de líderes separatistas

O Comité de Direitos Humanos da ONU considerou esta quarta-feira que Espanha "violou os direitos políticos de ex-membros do Governo e do Parlamento da Catalunha".

As Nações Unidas consideram que Espanha violou o direito de quatro políticos catalães - líderes do movimento separatista da Catalunha - ao tê-los suspendido das suas funções políticas mesmo antes de serem condenados pela justiça pelo papel desempenhado no referendo pela independência da região em 2017.