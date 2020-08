OMS avisa que mais jovens estão na origem da segunda vaga de covid-19

A pandemia de covid-19 "está a mudar" e parecem ser os mais jovens os que estão no eixo desta mudança. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são as pessoas na casa dos 20, 30 e 40 anos que estão a ser os maiores agentes de transmissão da doença e avisa que esta alteração pode estar a motivar uma segunda vaga.Esta terça-feira, Takeshi Kasai, diretor regional da OMS para o Pacífico Ocidental, advertiu para a existência de sinais que apontam "não para um ressurgimento, mas de que estamos a entrar numa nova fase da pandemia na Ásia-Pacífico". "As pessoas na faixa dos 20, 30 e 40 anos estão a impulsionar cada vez mais a disseminação", apontou Kasai na conferência de imprensa virtual desta manhã, citado pela Reuters.

"Muitos [dos mais jovens] não sabem que estão infetados e isso aumenta o risco de transmissão para os mais vulneráveis", como os idosos, acrescentou o responsável.

A autoridade global da saúde já se tinha mostrado preocupada por a proporção de jovens entre os infectados com o vírus ter aumentado globalmente. Mercado do trabalho e comportamento menos responsável podem estar na origem destas infeções.O aumento dos novos casos das últimas semanas levou alguns países a impor novas restrições, como a Austrália ou o caso de Espanha. Surtos de infecção foram registados em países que pareciam ter controlado o vírus, incluindo no Vietname, que até recentemente esteve três meses sem detectar qualquer transmissão doméstica devido aos esforços de mitigação.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 770.429 mortos e infetou mais de 21,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.