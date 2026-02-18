Oito esquiadores encontrados mortos após avalanche na Califórnia

As equipas de resgate encontraram os corpos de oito esquiadores em Lago Tahoe, na Califórnia, e encontram-se à procura de uma outra pessoa, depois de uma avalanche - a mais mortal do país em quase meio século, segundo revelaram esta quinta-feira as autoridades, - ter atingido aquele local.



Máquinas removem neve na Califórnia após avalanche mortal AP Photo/Brooke Hess-Homeie

“Alguém viu a avalanche, gritou: 'Avalanche!' e foi atingido rapidamente por ela”, disse Russell “Rusty” Greene, do gabinete do xerife do condado de Nevada.

Entre as vítimas mortais estão sete mulheres e dois homens, com idades compreendidas entre os 30 e os 55 anos. Seis pessoas que participavam numa excursão conseguiram ser resgatadas seis horas depois.

A avalanche atingiu aquela região na manhã de terça-feira, mas antes disso as autoridades já haviam emitido alertas de tempestade. O Centro de Avalanches de Sierra emitiu pelas 6h49 daquele dia um alerta de possíveis avalanches para as próximas 24h a 48h. Face a estes avisos, que não se sabe se chegaram ao conhecimento dos esquiadores, o xerife do condado de Nevada, Shannan Moon, revelou que os investigadores vão tentar apurar a decisão destes terem prosseguido com aquela viagem.

Só desde domingo já caiu naquela região entre 0,9 e 1,8 metros de neve e foram registadas temperaturas abaixo dos zero graus, além de ventos fortes. Face a este cenário, o Centro de Avalanches de Sierra estendeu o alerta de avalanche até esta quarta-feira.