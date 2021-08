O regresso do filho de Khadafi

Durante 10 anos, manteve-se longe do mundo. Primeiro, à força, por ter sido mantido prisioneiro por uma fação rebelde durante a revolução líbia de 2011. Depois, numa quase teatral encenação estratégica que o lança como o homem que pode salvar o país do caos, reunificar tribos e territórios, e devolver à Líbia a estabilidade de que já tanta gente tem agora saudades. Seif al-Islam al-Khadafi quebrou o isolamento e deu uma entrevista ao The New York Times, a primeira desde a queda do regime liderado pelo pai. Foi mais um passo rumo ao objetivo de se candidatar às eleições presidenciais, em dezembro.



O segundo filho do antigo ditador líbio foi durante muito tempo visto pelo Ocidente como uma alternativa mais democrática e liberal para o futuro do seu país: estudou em Inglaterra, cultivava relações com académicos e falava de direitos humanos. Seif não tinha qualquer cargo oficial no regime do pai, mas assumiu algumas tarefas sensíveis no campo diplomático – como as negociações para indemnizar as vítimas do atentado contra o avião da Pan Am, em 1988, que explodiu sobre a localidade escocesa de Lockerbie.



Terá sido ele, também, a convencer o pai a desmantelar o arsenal líbio de armas de destruição massiva; chegou a convidar a Humans Rights Watch para visitar a prisão de Abu Salim, onde mais de mil detidos foram massacrados, e intercedeu pela libertação de presos políticos. No artigo do New York Times, o autor, Robert F. Worth, recorda uma conversa que chegou ao seu conhecimento. Num jantar, quando um funcionário do Congresso dos EUA lhe perguntou o que a Líbia mais precisava, Seif terá respondido: "Democracia." Como o discurso oficial do regime líbio era que o país vivia em democracia, o norte-americano pensou ter ouvido mal. Insistiu: "Mais democracia?" A resposta do filho de Muhamar Khadafi foi taxativa: "Mais democracia seria assumir que temos uma."