ePaper ou encontre-o nas bancas a 22 de julho de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 22 de julho de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Um escândalo político resumido a esta pergunta: é habitual guardar nos bolsos do casaco o telemóvel e a carteira da sua namorada enquanto andam às compras no IKEA? Foi esta uma das principais dúvidas colocadas a Ricardo Sá Ferreira quando foi ouvido em tribunal, a 8 de abril de 2019.O assessor do Podemos, e antigo dirigente do Bloco de Esquerda no Porto, respondeu a esta e outras perguntas mas, segundo o El Mundo, "o juiz e o fiscal [anticorrupção] duvidaram" dele. Que respostas deixaram dúvidas? E o que levou um português de 33 anos, que se define no Instagram como cientista político, de esquerda e tripeiro, a ser inquirido na Audiência Nacional, em Madrid?Porque nessa ida às compras, em 2015, esse mesmo casaco e todos os pertences foram roubados. E do telemóvel da namorada, Dina Bousselham, acabaria por desaparecer um cartão de memória com mensagens trocadas com Pablo Iglesas, que mais tarde foram divulgadas em jornais online e pouco favoreceram o líder do Podemos. A forma como o também número 2 do Governo lidou com esta divulgação está no centro do debate político espanhol. E envolve o infame detetive Villarejo.Leia a história na