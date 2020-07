A carregar o vídeo ...



Esta sexta-feira, um homem passeou pela rua comercial mais conhecida de Londres, Reino Unido, usando apenas uma máscara que lhe tapava os genitais. Segundo a Reuters, os transeuntes dividiram-se entre o choque e o riso.



Simon Dawson, fotógrafo da Reuters, fotografou o homem a partir de um escritório por cima da rua.



Não se sabe o que originou o momento, mas o uso de máscaras para travar a propagação do novo coronavírus tornou-se obrigatório no Reino Unido, dentro de lojas, esta sexta-feira (24). Porém, é suposto taparem o nariz, a boca e o queixo.



O Reino Unido registou 123 mortes da doença covid-19 nas últimas 24 horas, o dobro do dia anterior, e identificou 770 novos casos de infeção, de acordo com as autoridades de saúde britânicas.

Na terça-feira tinham sido registadas mais 53 mortes e 769 novos casos.

No total, desde o início da pandemia de covid-19 morreram 45.677 pessoas no Reino Unido entre os 297.914 casos de contágio verificados por teste, indicou a direção-geral de Saúde de Inglaterra (Public Health England).

Estes números aplicam-se apenas aos casos confirmados por teste, já que estatísticas relativas a casos cujas mortes foram atribuídas ao coronavírus na certidão de óbito ultrapassam os 55.000.

Com Lusa