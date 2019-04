10:42

O pontífice está a rezar pelos católicos franceses e pela população parisiense, ainda em "choque pelo terrível incêndio" que assolou a catedral de Notre-Dame.

O Papa está a rezar pelos católicos franceses e pela população parisiense, ainda em "choque pelo terrível incêndio" que assolou a catedral de Notre-Dame, declarou esta terça-feira o porta-voz do Vaticano.



Alessandro Gisotti escreveu na rede social Twitter que o Papa Francisco "está próximo de França" e que está a orar "para todos aqueles que estão a tentar lidar com essa situação dramática".



O Vaticano expressou, na segunda-feira, "choque e tristeza" pelo incêndio que causou grandes danos a catedral que é "um símbolo do cristianismo na França e no mundo".



A Igreja Copta do Egito também expressou "profunda tristeza" em relação ao incêndio que assolou partes importantes da catedral de Notre-Dame em Paris.



O chefe dos coptas do Egito, o papa Tawadroz II, disse num comunicado que o incêndio foi uma "grande perda para toda a humanidade" e afetou "um dos monumentos mais importantes do mundo".



O incêndio na catedral de Notre-Dame, um dos edifícios icónicos de Paris e da arte gótica, foi declarado extinto pelas autoridades francesas pouco antes das 10:00 (09:00 em Portugal) de hoje.



"O fogo foi extinto na sua totalidade. Agora é a fase dos especialistas", declarou Gabriel Plus, numa conferência de imprensa em frente à catedral, em Paris.



O incêndio, que demorou cerca de 15 horas até ser extinto, começou na segunda-feira, cerca das 18:50 locais (17:50 em Portugal).



A Procuradoria de Paris disse que os investigadores estão a considerar o incêndio como um acidente.



No local, o Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que o pior tinha sido evitado e prometeu que a catedral do século XII será reconstruída.



A tragédia de Notre-Dame gerou mensagens de pesar e de solidariedade de chefes de Estado e de Governo de vários países, incluindo Portugal, bem como do Vaticano e da ONU.



"Majestoso e sublime edifício", como escreveu em 1831 o escritor francês Victor Hugo no seu romance "Notre-Dame de Paris", a catedral foi construída em 1163 e iniciou a função religiosa em 1182.