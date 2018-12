A princesa Masako sofre do "transtorno de adaptação", também conhecido como "stress emocional".

O imperador Akihito, de 84 anos, vai abdicar a 30 de Abril de 2019 e, no dia seguinte, o seu filho homem primogênito Naruhito vai assumir o trono do Crisântemo. A sua esposa, princesa Masako, também é herdeira do trono do Japão: vai tornar-se imperadora, sucedendo a Mishiko, mulher de Akihito. E esse facto deixa-a "insegura".



"Pensando nos dias que aí vêm, por vezes sinto-me insegura sobre até que ponto conseguirei servir as pessoas", disse a princesa Masako, mulher do príncipe herdeiro Naruhito, num comunicado emitido pela Casa Imperial Japonesa para assinalar os seus 55 anos. "Mas vou esforçar-me para fazer o meu melhor para contribuir para a sua felicidade", acrescentou a futura imperatriz.



Na origem dos receios da princesa Masako está o "transtorno de adaptação", também conhecido como "stress emocional", que lhe fora diagnosticado em Dezembro de 2003. "Estou feliz por conseguir desempenhar mais funções oficias do que antes, à medida que tento melhorar a minha condição física", afirmou.



De acordo com um comunicado divulgado este domingo, a princesa "ainda está no caminho da recuperação e que há altos e baixos na sua condição".



Masako conheceu o príncipe Naruhito numa festa, em 1986. Após estudar em Harvard e Oxford, construiu uma forte carreira como diplomata. Casou em 1993 com Naruhito, apesar das preocupações de entrar para a família real.