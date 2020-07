No Conselho Europeu, o que une os líderes? Batatas fritas 

Déjeuner sur le pouce entre deux réunions de travail pendant le Sommet européen #EUCO. Saut rapide à la Maison Antoine pour savourer quelques frites avec mon collègue @Xavier_Bettel. Sauce andalouse pour moi, sauce samouraï pour lui. #thisisbelgium pic.twitter.com/SLdUZx5G38 — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) July 18, 2020

A cimeira da União Europeia em Bruxelas, Bélgica, foi convocada para se chegar a um acordo acerca do plano para relançar a economia após a crise provocada pela Covid-19 - mas este parece distante ainda, e as reuniões devem arrastar-se para domingo. Porém, relata a agência noticiosa Reuters, algo houve que uniu os líderes europeus: batatas fritas.Pelo menos quatro primeiros-ministros foram comer batatas fritas, no típico cone de papel belga. O petisco é tão célebre que, durante o confinamento aplicado no país para conter a pandemia de coronavírus, as bancas e roulottes que vendem batatas fritas puderam manter-se abertas.A primeira-ministra belga Sophie Wilmès levou o primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, até à famosa Maison Antoine. Ela comeu batatas com molho Andalouse, ele escolheu Samurai.A eles, juntaram-se os primeiros-ministros da Estónia e de Malta, e sentaram-se junto ao restaurante.Antes, em cimeiras diversas, o mesmo restaurante já tinha servido Angela Merkel.A Bélgica defende ser a inventora das batatas fritas. Muitos belgas dizem que nos EUA, as batatas fritas se chamam "batatas francesas" (french fries) porque as tropas norte-americanas estiveram na zona onde se fala francês da Bélgica durante a I Grande Guerra - e por isso, o nome se deve a um engano.Com o objetivo de se chegar a um compromisso em torno do Quadro Financeiro Plurianual da UE para os próximos sete anos e o Fundo de Recuperação, as duas bases do plano de relançamento da economia europeia para superar a crise da covid-19, que em conjunto atingem os 1,8 biliões de euros, este Conselho Europeu permanece com desfecho incerto, desconhecendo-se mesmo até quando decorrerá.Fontes europeias indicam que, atendendo à atual situação, com os 27 ainda longe de um compromisso, o mais provável é a cimeira prosseguir no domingo.Com Lusa