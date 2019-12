A primeira-ministra escocesa Nicola Sturgeon considera que o sucesso que o Partido Nacional Escocês (SNP) alcançou nas eleições da passada quinta-feira dão ao país poder para exigir um novo referendo de independência, afirmando que o Reino Unido não pode "aprisionar" o seu país contra "a sua vontade"."A Escócia não pode ser aprisionada dentro do Reino Unido contra a sua vontade. É um princípio básico da democracia", apontou Sturgeon em entrevista à BBC. "Não podemos ser fechados num louceiro, rodar a chave e esperar que tudo desapareça".A questão da independência da Escócia já foi a referendo em 2014, altura em que o 'não' ganhou. Enquanto os altos responsáveis do Reino Unido afirmam que esses devem ser os resultados a ter em conta e que devem ser "respeitados", Nicola Sturgeon considera que estará na hora de os escoceses voltarem a votar."Se o Reino Unido quer continuar uma união tem de haver consenso", continua a primeira-ministra. "Não é muito democrático que Boris Johnson queira excluir um referendo quando o seu partido foi tão derrotado na Escócia. O risco que os conservadores estão a correr é que quando mais tentam bloquear a vontade do povo escocês, mais vão reforçar a necessidade da independência. Estão a fazer o trabalho por mim."De recordar que na Escócia os conservadores de Boris Johnson conseguiram eleger apenas seis lugar, menos sete que nas passadas eleições, enquanto que o SNP ganhou 13 lugares, fixando-se nos 48.