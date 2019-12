Mulher do vice-presidente do Zimbabué detida por corrupção

As autoridades do Zimbabué detiveram a mulher do vice-presidente do país, Constantino Chiwenga, por suspeitas de lavagem de dinheiro, fraude e violação das regras de controlo de câmbio. O anúncio foi feito pela Comissão Anti-Corrupção (ZACC) este domingo.

Marry Mubaiwa foi detida no sábado à tarde e espera-se que seja presente a tribunal esta segunda-feira.

A Comissão foi criada pelo presidente Emmerson Mnangagwa este ano. Segundo a Reuters, é pressionada para travar a corrupção a alto nível, que se estima custar mil milhões de dólares por ano ao Zimbabué, segundo a organização Transparência Internacional.