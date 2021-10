Nos últimos dois meses, foram registados 198 casos de substâncias nas bebidas e 24 casos de uso de agulhas em discotecas no Reino Unido. As vítimas perdem a memória e a maioria são jovens universitárias.

Needle spiking. Quando as mulheres são drogadas em discotecas com agulhas

As denúncias têm surgido nas últimas semanas, em vários pontos do Reino Unido. Dezenas de pessoas, a maioria mulheres estudantes universitárias, relatam que foram drogadas com substâncias e que perderam a consciência e a memória - um fenómeno descrito como "needle spiking".



Segundo a imprensa internacional, os testemunhos são semelhantes: sentem uma picada, não conseguindo lembrar-se do resto da noite, ou alegam que lhes foi colocada droga nas bebidas. E o jornal britânico The Guardian avança que em setembro e outubro já foram registados 198 casos de substâncias nas bebidas e 24 casos de uso de agulhas.

Um dos testemunhos é feito por Sarah Buckle, uma estudante de 19 anos, que acordou no hospital, sem qualquer referência sobre o que tinha acontecido na discoteca, em Nottingham. Apresentava um hematoma na mão que, segundo os especialistas, foi provocado por uma agulha.