Um naufrágio na Costa da Líbia matou cerca de 150 pessoas, enquanto outras 150 foram salvas e estão a regressar à Líbia , informou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Este é o naufrágio mais mortal do ano no Mar Mediterrâneo.O barco saiu de Al Khoms com cerca de 300 pessoas a bordo, segundo os relatos feitos por pessoas que foram resgatadas pelas equipas de socorro e por pescadores que estavam perto do local do naufrágio.As autoridades aiunda não conseguiram apurar se havia mais um barco com passageiros, mas garantem que este é o naufrágio mais letal deste ano, no mar Mediterrâneo.