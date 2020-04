O "paciente zero" do novo coronavírus em Itália foi pai, duas semanas depois de receber alta hospitalar e após um mês no hospital a lutar contra a doença. De acordo com o La Repubblica, Mattia e a mulher, Valentina - também infetada e internada ao oitavo mês de gravidez -, foram pais de uma menina, Giulia, que deu à luz em Milão.

A 20 de fevereiro, Mattia foi classificado com o primeiro infetado em Itália. Chegou ao hospital de Codogno, na região mais afetada do país, a Lombardia, em situação crítica. No início do mês, havia reencontrado num jantar um amigo que regressava da China, sem qualquer sintoma da Covid-19. Dias depois, o homem de 38 anos começou a sentir os primeiros sintomas. Foi até a um hospital, onde lhe foi receitado um antibiótico.

Nunca associou o jantar à doença até piorar e voltar ao hospital de Codogno. Em menos de um dia, estava entubado nos cuidados intensivos. Esteve um mês internado e, durante esse período, soube da morte do pai, vítima da Covid-19.

Há cerca de duas semanas, recebeu alta hospitalar e manifestou apenas um desejo: "Poder assistir ao nascimento da minha filha". Mas, até ao momento, não se sabe ainda se o cumpriu.