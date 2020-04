Na Finlândia, as escolas estão fechadas desde 17 de março e, tal como em Portugal, as aulas estão a decorrer via Internet. Mas lá não haverá telescola para resolver a desigualdade de acesso às novas tecnologias. "Todos os alunos têm um portátil. São dados pela escola desde o 5º ano, pelo menos na cidade onde moro, em Pori [a 244 km de Helsínquia]", diz à SÁBADO Ari de Carvalho, luso-finlandês de 42 anos, a viver há 20 no país nórdico, onde é professor de desenho para várias turmas, do 7º ao 12º ano. Bárbara Stojanovis, jornalista, também a viver na Finlândia, diz que algumas faculdades adiaram testes e admissões, mas no geral tudo decorre online. Para fazer os testes, os professores finlandeses usam um programa de software chamado Wilma, "mas os alunos depois usam outro programa para os fazer"

Ari de Carvalho diz que as provas de acesso ao ensino superior já estavam a decorrer em março, quando as escolas fecharam. Mas os exames continuaram via internet, "iguais para toda o país e sempre no mesmo dia." Este método acontece também noutros níveis de ensino. Por exemplo, os seus dois filhos, de 12 e 14 anos, fazem testes através de programas da Google, como o Meet ou o Classroom. "Tiveram um a semana passada, cada um no seu quarto, a câmara do computador ligada, o áudio também, e o professor a ver. Claro que o aluno fica com a possibilidade de pesquisar respostas, mas o professor vai também exigir muito mais e consegue ver se o aluno está a fazer pesquisas no Google."