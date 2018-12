A primeira-ministra britânica, Theresa May, cancelou a votação no parlamento do Reino Unido sobre o acordo do Brexit de maneira a evitar uma enorme derrota.



No dia em que foi reagendada a votação na Câmara dos Comuns para aprovar os termos do divórcio entre Reino Unido e União Europeia, o jornal Independent publicou um vídeo onde o actor Andy Serkis volta a interpretar um dos seus personagens mais célebres: Gollum, do saga "Senhor dos Anéis".



É isto que acontece quando Serkis mistura a personagem de Gollum com a primeira-ministra, cuja obsessão é... aprovar o seu acordo do Brexit. "O nosso precioso", diz.



Veja o vídeo: