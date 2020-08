Mutação da Covid-19 está a fazer disparar número de casos na Indonésia

Uma mutação mais contagiosa do novo coronavírus foi encontrada na Indonésia e pode ser a responsável pela escalada de casos no país, que registou 2.858 novos casos este domingo, depois de ter alcançado um recorde de 3.308 novos casos no dia anterior. A Indonésia conta com mais de 172 mil casos confirmados e mais de sete mil mortes causadas pela Covid-19.

Esta mutação, identificada pelo Instituto Eijkman de Biologia Molecular, chama-se D614G e foi encontrada através de dados de sequenciação de genomas recolhidos pelo próprio instituto. Para explicar a escalada de casos são necessárias mais análises, mas esta nova estirpe do vírus pode estar por detrás da subida de casos no país.

Essa mesma estirpe, que a Organização Mundial de Saúde diz ter sido identificada em fevereiro e que circulou pela Europa e Américas, também foi identificada em casos na Singapura e Malásia.

Um epidemiologista da Universidade da Indonésia, Syahrizal Syarif, alerta à Reuters que os casos no país podem chegar aos 500 mil até ao final do ano. "A situação é crítica. A transmissão local está atualmente fora de controlo", diz, alertando que o número de casos seria ainda maior se fosse possível realizar mais testes por dia.

Só na capital indonésia de Jacarta foi observado um aumento de mais de 1.000 casos este domingo.