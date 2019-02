As autoridades espanholas abriram uma investigação para esclarecer os motivos que levaram à morte de uma mulher de 46 anos que faleceu horas após ter comido num restaurante com uma estrela Michelin, no domingo, em Valência. O seu marido e filho, de 12 anos, ficaram doentes depois da refeição e outros casos foram detetados naquele estabelecimento.

O restaurante Riff encontra-se fechado e não abrirá as portas até que se esclareçam as causas da morte da mulher, explica o El País.

A informação foi confirmada pela responsável do departamento de saúde da cidade espanhola, Ana Barceló. "Começou por se fazer uma primeira inspeção ao estabelecimento e parece que tudo está normal. Agora, vão ser realizadas as provas analíticas aos produtos alimentares", explicou.

No passado sábado, 16 de fevereiro, os enfermeiros atenderam a família com sintomas de intoxicação alimentar – vómitos e diarreia. O pai e o filho acabaram por se sentir melhor mas a mãe, durante a madrugada, morreu em casa.

Na segunda-feira, as autoridades de segurança alimentar realizaram uma inspeção ao restaurante. Os técnicos não detetaram nenhum fator que pudesse ter contribuído para a intoxicação alimentar.

O cozinheiro alemão Bernd Knöller, responsável do Riff, anunciou em comunicado que o restaurante permanecerá fechado ao público até que se possam esclarecer as causas dos problemas de saúde dos clientes.





Ante las informaciones que están saliendo en los medios de comunicación, quiero difundir este comunicado: https://t.co/o0sFYNnO97 — Bernd H. Knöller (@RestauranteRiFF) 19 de fevereiro de 2019









"Diante dos acontecimentos de que tive conhecimento hoje pelas autoridades sanitárias da cidade, que relacionam este restaurante de que sou titular, o Riff, com diferentes afeções gástricas em vários clientes, incluindo a que resultou na morte de um deles... Tomei a decisão de que o restaurante permanecerá encerrado até que as causas do sucedido sejam apuradas e se possa retomar a atividade com todas as garantias de segurança, tanto para o pessoal como para todos os clientes", escreveu Knöller.