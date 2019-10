Não é a primeira vez nem a segunda que as autoridades alfandegárias chinesas mandam parar mulheres na fronteira com Hong Kong por suspeitas de tráfico. Mas não é de droga ou de contrafação. Estas transportam centenas de tubos de ensaio com sangue de mulheres grávidas. O seu objetivo é chegar a Hong Kong e saber qual vai ser o género das crianças.Uma investigação da CNN mostra que centenas de crianças e mulheres fazem parte de uma rede de tráfico de bens sensíveis pelas fronteiras que paga entre 12 e 30 dólares por cada amostra. Como na China as grávidas estão proíbidas de fazer testes de género, as amostras são depois levadas para clínicas em Hong Kong , onde os pais conseguem então saber.São já centenas as agências ilegais que prometem este tipo de serviço no Weibo, uma rede social estilo Twitter, sendo que tem ficado cada vez mais popular nos últimos três anos. O último caso conhecido foi o de uma criança de 12 anos, em fevereiro passado. Esta foi parada no porto de Luohu, um ponto de passagem entre a China e Hong Kong, com 142 amostras de sangue escondidas na mochila. "Os estudantes que cruzam a fronteira levam livros, material escolar e snacks, por isso as mochilas parecem sempre esguias. A dela parecia tão cheia que estaria prestes a rebentar, por isso tivemos de a revistas", apontou um agente ao People's Daily, o jornal chinês do estado.Uma representante de vendas de uma destas agências afirmou à CNN que as mulheres podem tirar sangue num hospital ou receber uma enfermeira em casa para tal, sendo que isto "pode ser feito já às seis semanas de gravidez". As amostras são depois enviadas para Hong Kong. "Nós já não trabalhamos com estafetas. É muito arriscado, o Governo já interceptou as nossas atividades". A empresa pode então que as mulheres escondam os tubos de ensaio em bonecos de peluche e os enviem diretamente para as clínicas. O serviço custa perto de 500 euros.As leis de planeamento familiar instauradas na China em 2002 tornaram ilegais os testes de género no país para tentar atenuar a diferença entre população masculina e feminina no país.