"Apenas Deus, que me escolheu, me pode tirar do cargo, não o MDC, nem os britânicos. Apenas Deus". A frase, dita durante um comício em junho de 2008, tinha como alvo o Movimento para a Mudança Democrática (MDC), o partido da oposição, mas é um reflexo da postura de Robert Mugabe na maior parte dos seus 37 anos no poder no Zimbabwe.

O primeiro líder do Zimbabwe no período pós independência morreu, esta sexta-feira, aos 95 anos, num hospital em Singapura, rodeado pela sua família e pela sua mulher, Grace. Estava a receber tratamento médico na cidade asiática há cinco meses, sendo o problema de saúde alvo de rumores. A versão oficial garantia que estava a ser tratado a cataratas, mas durante anos a imprensa internacional avançou com a possibilidade do antigo presidente sofrer de cancro da próstata.

A confirmação do óbito foi avançada pelo atual chefe de estado, Emmerson Mnangagwa, com uma mensagem no Twitter. "É com muita tristeza que anuncio a morte do pai fundador e ex-presidente do Zimbabué, major Robert Mugabe", escreveu. "[Mugabe] Era um ícone da libertação, um pan-africanista que dedicou a sua vida à emancipação e capacitação do seu povo. A sua contribuição para a História da nossa nação e continente nunca será esquecida. Que a sua alma descanse em paz eterna."

A mensagem passa uma ideia de unanimidade que os últimos anos no poder não comprovam. Autoritarismo, repressão violenta, colapso financeiro, degradação social marcaram o percurso do homem que foi visto como um líder revolucionário e acabou como ditador.

Mugabe nasceu em 21 de fevereiro de 1924, ainda o Zimbabwe era uma antiga colónia britânica chamada no que era então a Rodésia do Sul. Estudou em escolas missionárias católicas, frequentou a Universidade de Fort Hare na África do Sul, e formou-se como professor. Deu aulas no Gana antes de regressar à Rodésia do Sul para se juntar à luta pela independência – liderou mesmo uma campanha de guerrilha contra o governo da ex-colónia britânica. O ícone revolucionário foi preso sem julgamento e condenado a dez anos de cadeia, de onde saiu para Moçambique, país a partir do qual continua a liderar os ataques da guerrilha.

Em 1979, a então primeira-ministra britânica Margaret Thatcher anunciou que o Reino Unido reconheceria oficialmente a independência da Rodésia. Mugabe, que conseguira negociar os acordos políticos necessários para que esse momento fosse possível, venceu as primeiras eleições no país, realizadas em 1980.

Anos mais tarde, aboliu o cargo de primeiro-ministro, tornando-se presidente. Só saiu em novembro de 2017, forçado a afastar-se depois de o Exército e o seu partido, a União Nacional Africana do Zimbabué – Frente Patriótica (ZANU-PF), lhe retirarem o apoio.

Um colecionador de polémicas

A sua saída do poder não travou as controvérsias – nem o poder que gozava na sociedade do Zimbabwe, apesar de ter ficado confinado a prisão domiciliária. Na altura do afastamento, a imprensa local revelou que, além de uma indemnização de cerca de 8,3 milhões de euros por ter de sair do governo um ano antes do fim do mandato, Mugabe e a família iriam gozar de uma série de privilégios. Um deles era que o antigo presidente continuaria a receber o salário anual de 125 mil euros até morrer. Depois, a sua mulher passará receber metade desse valor até o resto da sua vida.

O ex-ditador teve ainda direito a uma residência oficial mobiladana capital, Harare, com todas as contas pagas, três viaturas – um Mercedes Benz S500, uma carrinha todo-o-terreno e uma carrinha de caixa aberta – com combustível pago e cuja substituição estava prevista de cinco e cinco anos. A

Mugabe teve direito a ser assistido por uma equipa de 20 pessoas, incluindo seis seguranças, pagos pelo Estado, a quem cabia igualmente pagar todas as despesas médicas do antigo presidente, mulher e dos três filhos. O casal passou a ter direito a passaporte diplomático e a quatro viagens ao estrangeiro em jato privado, bem como quatro viagens em primeira-classe internas.

Segundo informações reveladas pelo Wikileaks, em 37 anos no poder, Robert Mugabe terá amealhado bens e ativos no valor de 830 milhões de euros, incluindo mansões em Hong Kong, Inglaterra e na capital do país, Harare, bem como, pelo menos, cinco grandes propriedades rurais no país.

Célebres ficaram também declarações sobre poder, colonialismo e os homossexuais. Em 2001, atacou o então primeiro-ministro britânico, Tony Blair, dizendo que sabia que este "tinha sido uma criança problemática". Era um exemplo, defendeu, que os britânicos eram criados como "pessoas violentas, mentirosas, sem vergonha e ladras". Para os gays, palavras igualmente cruéis: "são como porcos e cães. O que fazem é loucura, demência".