Movimento Tsunami Democràtic investigado por terrorismo

O Tribunal Central de Instrução da Audiência Nacional espanhola ordenou, esta sexta-feira, o encerramento das páginas na Internet do mopvimento Tsunami Democràtic , que vai ser investigado por um alegado crime de terrorismo. A decisão foi tomada pelo juiz Manuel García Castellón, o mesmo que ordenou a prisão de sete elementos radicais dos

De acordo com o El Mundo, além de avisar sobre os locais dos protestos e sinalizar a presença de forças de segurança, a app permite preparar e coordenar todos os protestos e ações de "desobediência civil", com calendários com horas específicas e meios de transportes. Talvez pelo grau de precisão, a app coloque os elementos em patamares diferentes. O grupo dirigente emite mensagens, decide ações e movimentos e gera os referidos códigos QR que permite a entrada de novos elementos. Os outros membros do grupo recebem e executam a informação, sendo apelidados pela própria app de "gotas".



A juntar-se a isto está a utilização de uma rede de email criptografado com servidores na Suíça, e comunicações internas no Signal, outra das aplicações de mensagens mais seguras do mundo.