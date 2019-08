Precisa de sangue para sobreviver, multiplica-se sem controlo e a sua picada é muito dolorosa. A mosca negra desenvolve-se nos cursos médios e inferiores de rios e está a afetar os rios espanhóis, entre eles o rio Tejo.

Nos últimos quatro anos, mais de 300 mil pessoas foram atendidas em unidades de saúde devido a fortes reações alérgicas de picadas de mosca negra. Isto acontece porque a fêmea, de hábitos noturnos e especialmente agressiva, precisa de sangue para amadurecer os ovos, que apenas se desenvolvem na água.

Mas não é uma qualquer. O inseto é atraído por águas limpas o suficiente para sobreviverem mas sujas o suficiente para não coexistirem com espécies como sanguessugas ou outros insetos aquáticos. E as alterações climáticas têm também um papel no seu desenvolvimento, uma vez que a diminuição de chuvas e a modificação das condições ambientais de rios vieram dar às moscas negras o cenário perfeito para se tornarem uma praga.

"É como se estivéssemos a construir milhares de apartamentos da mais alta qualidade para esta espécie", afirma ao El País Oscar Soriano, cientista do Conselho Superior de Pesquisas Científicas espanhol (CSIC). O investigador revela que os problemas começaram no rio Henares, no centro de Espanha, e já se estendeu "ao Manzanares, ao Jarama", afluentes do rio Tejo.



Um mapa do Departamento de Doenças Infecciosas do Centro de Pesquisa Biomédica de Espanha, divulgado pelo El País, revela as zonas afetadas pela mosca negra.





Para reverter esta situação, Soriano explica ao jornal espanhol que a solução passa por despejar uma bactéria no leito do rio – que não traga efeitos para o resto da fauna e do ecossistema - que mate as larvas e corte as plantas aquáticas em que estas crescem (macrófitas).

Quando a mosca negra pica, introduz no nosso organismo substâncias anestésicas e anticoagulantes que evitam a dor no momento. No entanto, são essas mesmas que se tornam responsáveis pelas "reações alérgicas" de que pessoas em Espanha se têm queixado – caracterizado por um ponto interior vermelho e uma inflamação visível.

E nesse momento que desaparece o efeito de anestesia e começa a dor. "A inflamação local, o aumento de temperatura e o inchaço podem levar vários dias e até semanas a desaparecer", revela um estudo sobre a espécie, liderado pelo investigador Ignacio Ruiz-Arrondo, do Departamento de Doenças Infecciosas do Centro de Pesquisa Biomédica de Espanha (CIBIR). Até ao momento, nenhuma das comunidades espanholas afetadas tem ainda um plano específico para controlar a praga da mosca negra, detalha o El País.