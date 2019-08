Migrantes a bordo do navio humanitário Open Arms estão a atirar-se ao mar na esperança de chegar ao porto da ilha italiana de Lampedusa naquilo que a organização considera ser uma situação "urgente", com migrantes em condições psicofísicas "críticas" e com a sua "segurança em risco".

Um vídeo divulgado pela Associated Press mostra cenas de pânico a bordo do navio e alguns migrantes a atirarem-se ao mar em busca de terra.

VIDEO: Migrants aboard a rescue boat off the Italian island of Lampedusa jump into the sea in a frantic bid to reach shore. Tempers are fraying as Italy's hard-line interior minister refuses to let the Open Arms boat dock. Read more here: https://t.co/0LdHJSCJek pic.twitter.com/6ieJNKD9rg