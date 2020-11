Milhares de canadianos mostraram a sua indignação com a morte de um raro alce branco. Foi até divulgada uma recompensa monetária para quem encontrar o caçador que matou o animal.Na cultura indígena de Ontário, o alce branco é considerado sagrado pelos habitantes que acreditam que estes animais dão sorte."Fico triste que alguém tenha matado um animal tão bonito", disse Troy Woodhouse, membro do Flying Post First Nation. "Ninguém sabe exatamente quantos existem atualmente na área, pelo que a perda de um único alce espiritual é demais", lamentou ao jornal The Guardian.Além do raro alce branco, foram executadas duas fêmeas, avança o jornal britânico. Segundo a Unilad, os restos mortais apareceram numa estrada distante do habitat natural. Após a descoberta, as autoridades divulgaram uma recompensa de 8.000 dólares para quem conseguir encontrar os caçadores.O crime está a ser investigado pelo Ministério de Recursos Naturais e Florestas. De acordo com as leis da região, os alces brancos não podem ser alvos de caça.