O neto do ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, morreu ao início da tarde desta sexta-feira com meningite meningocócica no hospital Bartira, em Santo André, no Brasil, aos sete anos.



