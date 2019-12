Morreu o mergulhador que resgatou 12 crianças em gruta da Tailândia

Thai navy SEAL who took part in cave rescue dies after year-long infection



Morreu esta sexta-feira um oficial da marinha tailandesa que participou no resgate de 12 crianças e o seu treinador de futebol de uma gruta no norte da Tailândia.O treinador e 12 jovens de idades compreendidas entre os 11 e os 16 anos foram resgatados na gruta Tham Luang, a 23 de Junho de 2018, depois de uma inundação provocada pelas chuvas que os prendeu naquela gruta.O resgate foi realizado nove dias após o alerta, Beiret Bureerak fazia parte da equipa de resgate do grupo de jovens. A notícia da morte deste oficial foi dada pela marinha tailandesa.O mergulhador sofreu uma infeção sanguínea após a missão estar concluída e, apesar de receber tratamentos com frequência, o seu estado de saúde piorou levando à sua morte esta sexta-feira.