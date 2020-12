Morreu o ex-presidente francês Valéry Giscard d'Estaing aos 94 anos

Helmut Schmidt, de quem era próximo, lançou as bases da moeda europeia.





O antigo presidente da república francês Valéry Giscard d'Estaing morreu, esta quarta-feira, aos 94 anos. Valéry d'Estaing estava internado no início do mês de novembro, com uma insuficiente cardíaca. A família anunciou que o ex-político morreu vítima do novo coronavírus.Giscard d'Estaing foi presidente de França entre 1974 e 1981. Visto como um presidente jovem e moderno - tinha 48 anos quando assumiu o cargo - nunca chegou a se verdadeiramente amado pelos franceses, refere o Le Parisien Aluno brilhante, consegue um duplo bacharelato em Filosofia e Matemátca, em 1942, aos 16 anos. Alistou-se no exército francês em 1944 e acabou a lutar na Alemanha e na Áustria no final da II Guerra Mundial. Foi condecorado com a Cruz de Guerra.De volta à França entrou na escola politécnica da qual se formou em 1948. Seguiu para a escola nacional de Administração de onde se formou em 1952, quando começou a carreira na inspeção de finanças. Naquele ano casou-se com Anne-Aymone Sauvage de Brantes, com quem teve quatro filhos.A sua entrada na politica começa nesta altura. E aos 29 anos, em 1955, já é diretor adjunto do gabinete do presidente do Conselho, Edgar Faure.Depois foi secretário de Estado das Finanças de Antoine Pinay, de 1959 a 1962 no governo de Michel Debré. Aos 36 anos, tornou-se ministro das Finanças e Assuntos Económicos de Georges Pompidou. Permaneceu no cargo até 1974. Ministro brilhante com reconhecido talento oratório, sua ambição cresceu, escreve o Le Monde Venceu as presidenciais 1974 contra o gaullista Jacques Chaban-Delmas e na segunda volta contra François Mitterrand, candidato da União da Esquerda. Era o presidente mais jovem desde 1848, uma imagem que cultivou. Ficou para a história a célebre frase que dita a Mitterrand num debate entre as duas voltas das presidenciais: "O senhor não tem o monopólio do coração"."É um personagem que nunca mais veremos, o último político do século XIX, com seus lados modernos e conservadores, a sua cultura voltada para Maupassant, Tocqueville", descreve o seu biógrafo, Eric Roussel.Foi durante a sua presidência que a França viu aprovado o divórcio por mútuo acordo e o aborto foi despenalizado. Europeísta convicto, Giscard d'Estaing esteve à frente da Convenção Europeia que, em 2001, tinha como missão redigir uma constituição europeia.O antigo presidente de direita ficou ainda conhecido como um dos arquitetos do projeto de integração europeu. Com o chanceler alemãoPerdeu a reeleição para o socialista François Mitterrand.

Em março deste ano, foi acusado por uma jornalista alemã de assédio sexual e foi aberto um inquérito para apurar os factos.