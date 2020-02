O antigo presidente do Egito Hosni Mubarak morreu, esta terça-feira, aos 91 anos. A notícia foi avançada pela televisão estatal egípcia e confirmada por fontes familiares.

Mubarak morreu no hospital militar Galaa, no Cairo, onde estava internado há um mês na sequência de uma operação. Fonte familiar citada pela Agência Frace-Presse disse que o funeral vai ser organizado pela presidência egípcia.

O antigo chefe de estado liderou o país de forma autoritária entre 1981 e 2011, sendo o primeiro presidente a cair em consequência da Primavera Árabe . Depois de ter sido forçado a abandonar o poder, após 30 anos à frente do Egipto, Mubarak foi alvo de vários processos. O ex-chefe de Estado foi acusado de ter instigado o assassínio de manifestantes durante a revolta de duas semanas e meia, período em que morreram 850 pessoas em confrontos com a polícia. Condenado a prisão perpétua em 2012, foi alvo de um novo julgamento e absolvido em 2014 e a 2 de Março um tribunal de recurso confirmou a absolvição.Foi condenado, em 2015, por crimes de corrupção, juntamente com os filhos Gamal e Alla, acusados de terem desviado mais de 10 milhões de euros, que se destinavam à manutenção dos palácios presidenciais. Além dos três anos de prisão, os três foram condenados a pagarem em conjunto uma multa de cerca de 15 milhões de euros e a reembolsarem o Estado com 2,5 milhões de euros. Mubarak cumpriu a pena e os seus dois filhos foram libertados.